Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ (pic)

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος του ESPN ανέφερε ότι οι ομάδες περιμένουν συγκεκριμένες οδηγίες μετά από 10 ημέρες αφού θα μπορούν οι ομάδες να καλέσουν ξανά τους παίκτες οι οποίοι έχουν φύγει από την πόλη που βρίσκεται η ομάδα.

Επιπλέον θα επιτραπεί να ανοίξουν περισσότερο οι προπονήσεις και να γίνουν πιο εξειδικευμένες, σε μια κίνηση που δείχνει και πάλι τζάμπολ στο ΝΒΑ!

Teams also expect that around June 1 they’ll be allowed to expand workouts that are already underway with in-market players, sources tell @ZachLowe_NBA and me. https://t.co/CjZCT861o5

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 20, 2020