«Ο Μπράιον Ράσελ ήθελε φορεμένα παπούτσια του Τζόρνταν» (pic)

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Ντάρεν Ρόβελ επικαλέστηκε την μαρτυρία ενός ball boy στην Γιούτα, ονόματι Πρέστον Τρούμαν, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε ένα περιστατικό εκείνη τη χρονιά.

Ποιο ήταν αυτό; Ο Μάικλ Τζόρνταν είχε πάει στην Γιούτα για ματς της κανονικής περιόδου και ο Μπράιον Ράσελ (ναι, εκείνος που έγινε viral στο μυθικό «The Shot») είχε ζητήσει φορεμένα παπούτσια του!

Plot Twist: When Michael Jordan came to Utah for a regular season game in 1998, Bryon Russell was the one who asked for Jordan's game used Jordan shoes, according to former Jazz Ball Boy Preston Truman.

MJ obliged.

— Darren Rovell (@darrenrovell) May 20, 2020