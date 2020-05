Στόκτον: Ήταν κοντύτερος παίκτης της Team USA το 1996 και βγήκε κορυφαίος μπλοκέρ! (pic)

Ένα παράδοξο γεγονός συνέβη στην Team USA στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα το 1996.

Ο κοντύτερος παίκτης της ομάδας που ήταν ο Τζον Στόκτον (1.85) ήταν και ο κορυφαίος στις τάπες, αφού μέτρησε 0.5 ανά ματς.

Σκεφτείτε και τους συμπαίκτες που είχε! Σακίλ (2.16), Ρόμπινσον (2.16), Ολάζουον (2.13).

Σίγουρα θα έχει να το λέει για πολλά χρόνια αυτό που κατόρθωσε.

Crazy fact: John Stockton led the 1996 Team USA in blocks: The team included:

Shaq (7’1)

David Robinson (7’1)

Hakeem Olajuwon (7’0)

Karl Malone (6’9)

Grant Hill (6’9)

Scottie Pippen (6’7)

Penny Hardaway (6’7)

Charles Barkley (6’6)

John Stockton (6’1)

