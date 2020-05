ΝΒΑ: Οι ομάδες ξεκινούν νέο training camp για να συνεχιστεί η σεζόν! (pic)

Ακόμα ένα βήμα για να συνεχιστεί η σεζόν κάνουν οι ομάδες του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Marc Stein οι ομάδες θα συμμετέχουν σε νέο training camp πριν μεταφερθούν στην πόλη/πόλεις για να συνεχίσουν την σεζόν

Το training camp θα διεξαχθεί στις προπονητικές εγκαταστάσεις της κάθε ομάδας.

Μόλις τελειώσουν με αυτό θα μετακομίσουν σε μία ή 2 πόλεις για να συνεχίσουν τη σεζόν, με το Ορλάντο και το Λας Βέγκας να είναι οι επικρατέστερες.

Among NBA return-to-play scenarios being discussed, league sources say, is a template calling for teams to conduct Training Camp 2.0 in their own practice facilities before heading to one or two centralized sites to resume play, with Orlando and Las Vegas still vying for games

— Marc Stein (@TheSteinLine) May 19, 2020