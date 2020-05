Η φίλαθλος που έβριζε τους Bulls έγινε viral και την βρήκαν 22 χρόνια μετά (vid)

Εμφανίστηκε στο 9ο επεισόδιο του Last Dance. Μία φανατική φίλαθλος των Pacers η οποία είχε θέση πίσω από τον πάγκο. Και αυτά τα 15 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να γίνει viral στο διαδίκτυο. Μάλιστα, οι Αμερικάνοι την έψαξαν μετά από 22 χρόνια και την βρήκαν και φυσικά έγινε θέμα στις ειδήσεις.

«Οταν με έδειξαν είπα “θεέ μου” και κοίταξα τον άντρα μου. Ωστοσο λίγα δευτερόλεπτα με ξαναέδειξε και ο άντρας μου γύρισε και μου είπε “μπορείς να τρέξεις αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς”».

Η ξανθιά φίλαθλος έγινε viral στο twitter μέσα σε λίγα λεπτά. «Ολοι μου έστελναν μηνύματα και screenshots. Ακόμα και από τη Νέα Ζηλανδία μου έστειλαν».

Οσο για τις αντιδράσεις των παικτών; «Ο Μάικλ ήταν τόσο κουλ. Μόνο γύρισε μου κούνησε το κεφάλι και μου χαμογέλασε. Ομως με τον Ρόντμαν καθ' όλη την διάρκεια της σειράς ανταλλάζαμε κουβέντες. Χωρίς όμως να λέμε κάτι κακό».

Η Κάτι και ο άντρας της έχουν την συγκεκριμένη θέση για περισσότερα από 30 χρόνια. «Είχαμε μια δουλειά να κάνουμε. Κι αυτή ήταν να μπούμε στο μυαλό των αντιπάλων. Πραγματικά πιστεύαμε ότι μπορούμε να κάνουμε την διαφορά».

She became a sensation overnight ‼️ I tracked down the "screaming #Pacers Fan" from 22 years ago who had social media buzzing last night during #TheLastDance. @WISH_TV pic.twitter.com/0zVPRajEmJ

