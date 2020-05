Οι εικόνες σίγουρα είναι πιο δυνατές από τα λόγια και αυτές τις ημέρες ο Τζόρνταν πρωταγωνιστεί. Το ESPN δημιούργησε ένα μοναδικό βίντεο με τον MJ το οποίο δείχνει τις αλλαγές του και την εξέλιξη του μέσα στον χρόνο, από ένα νεαρό παιδί του κολεγίου στον απόλυτο GOAT του ΝΒΑ.

Δείτε όλες τις αλλαγές του Τζόρνταν στο εντυπωσιακό βίντεο:

The evolution of the pic.twitter.com/6UuUzL0Xfk

— ESPN (@espn) May 18, 2020