O Μάικλ Τζόρνταν αποκάλυψε πως ο Μαλόουν και το MVP του του έδωσαν κίνητρο το 1997! (pic)

Οι Πίστονς και οι Πέισερς ήταν οι μεγάλοι αντίπαλοι του Τζόρνταν, αλλά και οι Τζαζ το 1997 πίεσαν τους Μπουλς στους Τελικούς, με τον Air και πάλι να λάμπει.

Ο MJ σπάνια χρειάζονταν κάποιο άλλο κίνητρο πέρα από την νίκη, αλλά τότε το βρήκε και αυτό δεν ήταν άλλο από τον τίτλο του MVP που πήρε ο Μαλόουν.

«Δεν λέω ότι δεν τον άξιζε, λέω ότι βρήκα κίνητρο... Είπα ΟΚ, πιστεύετε ότι είναι ο MVP; ΟΚ, κανένα πρόβλημα».

MJ finished second to Karl Malone in the 1996-97 MVP voting and he did not forget it. pic.twitter.com/5OvG6NwF1G

— ESPN (@espn) May 18, 2020