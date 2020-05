«Last Dance»: Η στιγμή που ο Ρόντμαν παράτησε την ομάδα στους τελικούς για να παλέψει με τον Χόγκαν! (vid)

Συγκεκριμένα μετά το 3ο ματς των τελικών και τη νίκη των Μπουλς με 96-54 (!) για το 2-1 στη σειρά, ο Ρόντμαν δεν εμφανίστηκε ποτέ στην προπόνηση της ομάδας την αμέσως επόμενη ημέρα!

«Δεν ξέρω. Δεν είναι εδώ...» ήταν η απλή απάντηση που είχε δώσει ο Φιλ Τζάκσον στην σχετική ερώτηση που του είχε γίνει από τα media, αφού εντελώς ξαφνικά είχε... εξαφανιστεί και ήταν αδικαιολογήτως απών!

Ο αθεόφοβος Ρόντμαν είχε βρεθεί σε event του NWO προκειμένου να... παλέψει με τον Χαλκ Χόγκαν! «Δεν προσπαθούσα να κάνω κάτι. Απλά ήθελα να παίζω μπάσκετ, να παρτάρω, να πηδ@@ω τα κορίτσια... Ήμουν εγώ. Ο Ντένις! Ο Φιλ πιστεύω το είχε καταλάβει αυτό. Και όταν βρισκόμουν στο παρκέ θα έπαιρναν το 100% από εμένα» είναι η εξήγηση που δίνει στα τελευταία επεισόδια του «Last Dance».

Για την... ιστορία οι Μπουλς είχαν νικήσει στο 4ο ματς και είχαν κάνει το 3-1 στη σειρά, με τον Ρόντμαν να αγωνίζεται 30 λεπτά και να έχει 6 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Dennis Rodman left unannounced in the middle of the NBA Finals to go wrestle with Hulk Hogan. Imagine that happening today #LastDance pic.twitter.com/s1qKQs2uD8

— Matt Sullivan (@msully_94) May 18, 2020