Ο Μίλερ αποκάλυψε πως ο Τζόρνταν ονομάστηκε «Black Jesus» (pic)

Στα δυο τελευταία επεισόδια «The Last Dance» αποκαλύπτονται όλα τα στάδια της φήμης του Τζόρνταν, ενώ ένα από αυτά είναι πως ονομάστηκε «Black Jesus».

Η ιστορία ξεκινάει από τον Ρέτζι Μίλερ σε ένα παιχνίδι του 1987.

«Μάικλ ποιος νομίζεις πως είσαι; Ο σπουδαίος Μάικλ Τζόρνταν; Ακριβώς υπάρχει νέο παιδί στην πόλη!», θυμήθηκε ο Μίλερ.

«Με κοίταξε και κούνησε το κεφάλι του. Οπότε στο πρώτο ημίχρονο εγώ είχα 10 πόντους και εκείνος 4... στο τέλος είχε 44 πόντους και εγώ 12. Οπότε είχε ένα σκορ 40-2. Και φεύγει και μου λέει, 'να είσαι προσεκτικός, ποτέ μην μιλήσεις ξανά έτσι στον Black Jesus'».

Reggie learned about "Black Jesus" the hard way ... and never made that mistake again pic.twitter.com/jANaXA24Tz

— ESPN (@espn) May 18, 2020