Τζόρνταν για το «flu game»: «Έφαγα μόνος μου μια πίτσα και δηλητηριάστηκα» (vid)

Αρχικά ήταν ο γυμναστής του Μάικλ Τζόρνταν εκείνος που είπε ότι δεν υπήρχε... flu game αλλά τροφική δηλητηρίαση και αυτό ακριβώς επιβεβαίωσε ο «Air» στα τελευταία επεισόδια του «Last Dance».

Συγκεκριμένα ήταν το 5ο ματς των τελικών του 1997, όταν και είχε σημειώσει 38 πόντους (15 στην τελευταία περίοδο) έχοντας αγωνιστεί 44 λεπτά. Οι Μπουλς είχαν νικήσει με 90-88 αλλά όπως αποδεικνύεται δεν υπέφερε από γρίπη.

«Ήταν 10-10.30 το βράδυ και πεινούσα πολύ. Έφαγα την πίτσα. Μόνος μου. Κανείς άλλος δεν είχε φάει. Ξαφνικά ξύπνησα στις 02.30 τη νύχτα και έκανα συνέχεια εμετούς. Οπότε δεν ήταν ακριβώς flu game, αλλά τροφική δηλητηρίαση» είναι η εξήγηση που δίνει ο Τζόρνταν.

MJ setting the record straight on the flu game: "It wasn't the flu game. It was food poisoning" #LastDance pic.twitter.com/212Iv9J6yy

