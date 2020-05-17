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ΝΒΑ: Με Αντετοκούνμπο τα κορυφαία μπλοκ της σεζόν! (vid)

ΝΒΑ: Με Αντετοκούνμπο τα κορυφαία μπλοκ της σεζόν! (vid)

ΝΒΑ: Με Αντετοκούνμπο τα κορυφαία μπλοκ της σεζόν! (vid)

Το ΝΒΑ διάλεξε τα 75 κορυφαία μπλοκ της σεζόν και δεν θα μπορούσε να λείπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τα 75 καλύτερα μπλοκ της σεζόν επέλεξε το ΝΒΑ.

Φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές με την τάπα του του πάνω στον Χόλις-Τζέφερσον των Ράπτορς.

Δείτε και τα τα 75.

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