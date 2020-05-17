ΝΒΑ: Με Αντετοκούνμπο τα κορυφαία μπλοκ της σεζόν! (vid)

Τα 75 καλύτερα μπλοκ της σεζόν επέλεξε το ΝΒΑ.
Φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές με την τάπα του του πάνω στον Χόλις-Τζέφερσον των Ράπτορς.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΩΝΙΑ 2vs
ΜAΙΝΤΖ 2
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ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 1
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4vs
ΣAΛΚΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΙΨΙΑ 1vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 0vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 1vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 1
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
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ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
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ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
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ΟΥΦΑ -vs
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Το ΝΒΑ διάλεξε τα 75 κορυφαία μπλοκ της σεζόν και δεν θα μπορούσε να λείπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Τα 75 καλύτερα μπλοκ της σεζόν επέλεξε το ΝΒΑ.
Φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές με την τάπα του του πάνω στον Χόλις-Τζέφερσον των Ράπτορς.
Δείτε και τα τα 75.