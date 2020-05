Στο ΝΒΑ προσπαθούν να μπουν σε μια κανονικότητα, μετά την πανδημία του κορονοϊού, και σιγά σιγά οι ομάδες ανοίγουν τα προπονητικά τους κέντρα, σε συμμόρφωση βέβαια με τα μέτρα της εκάστοτε πολιτείας.

Οι Ρόκετς παίρνουν σειρά και θα ανοίξουν τις εγκαταστάσεις τους την Δευτέρα (18/05), όπως ενημέρωσε ο τζένεραλ μάνατζερ τους, Ντάριλ Μόρεϊ.

Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό για τους παίκτες να βρεθούν στο παρκέ, αν δεν νιώθουν ασφαλείς.

The Houston Rockets are re-opening facility for voluntary workouts on Monday, @dmorey says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 16, 2020