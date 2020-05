Το πλάνο τακτικής των Μπουλς στους τελικούς με τους Τζαζ (pic)

Ο Ράστι ΛαΡου ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης που λεγόταν Μπουλς. Ο Αμερικανός έβλεπε σπάνια παρκέ όταν ερχόντουσαν τα playoffs.

Από αρχείο πάντως καλά πάει αφού είχε κρατήσει το πλάνο τακτικής του Φιλ Τζάκσον για τη σειρά κόντρα στους Γιούτα Τζαζ.

Αναλυτικά:

1. Η Τζαζ είναι μια ομάδα που τρέχει, οπότε χρειάζονται καλές επιστροφές.

2. Κατά 90% η μπάλα βρίσκεται στα χέρια του Στόκτον. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα τοίχος μπροστά του, να τον «πνίξουμε».

3. Ο Μαλόουν δεν πρέπει να κερδίζει εύκολα φάουλ ή να φτάνει σε εύκολα καλάθια. Πρέπει να τον προλαβαίνουμε πριν πάρει θέση στο ποστ και να του δίνουμε το σουτ.

4. Ο Ράσελ σουτάρει με πολύ καλά ποσοστά στα τρίποντα. Ο Άντερσον είναι παίκτης που διεισδύει.

5. Το ριμπάουντ και στις δύο άκρες του παρκέ είναι πολύ σημαντικό. Η Τζαζ κυνηγάει όλες τις χαμένες μπάλες. Θέλουμε όλα τα έξτρα που αφορούν τις χαμένες μπάλες και τα ριμπάουντ.

6. Η τριγωνική επίθεση θα είναι πιο εύκολη σε αυτή τη σειρά. Πρέπει να ξέρουμε που βρίσκεται ο Στόκτον και να τον κάνουμε να πληρώσει.

7. Να είστε σίγουροι για τις προτεραιότητές σας. Η κατάκτηση του τίτλου είναι o απολογισμός της δουλειάς που κάναμε όλη τη σεζόν. Να έρχεστε κάθε μέρα ξεκούραστοι και θα κερδίσουμε.

Kept my scouting report for Utah Jazz during #TheLastDance finals. THE WAY TO MAKE THE JAZZ SING THE BLUES pic.twitter.com/m5yOFKHzhw

— Rusty LaRue (@Rusty_LaRue) May 16, 2020