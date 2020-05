Η κόντρα με τους Ιντιάνα Πέισερς όπου χρειάστηκαν επτά ματς για τους Μπουλς μέχρι να πάρουν το εισιτήριο για τους NBA Finals θα έχει την τιμητική της στο τελευταίο «πακέτο» του «Last Dance».

«Αν βγάλετε έξω τους Πίστονς, οι Πέισερς ήταν η πιο σκληρή ομάδα που αντιμετωπίσαμε σε τελικούς Ανατολής» ήταν τα λόγια του Μάικλ Τζόρνταν...

The '98 Pacers were tough



Final episodes of #TheLastDance on Sunday. pic.twitter.com/3lAcMepAcd

— ESPN (@espn) May 15, 2020