Η κόρη του Μάικλ Τζόρνταν έψαχνε στο Google για να δει γιατί είναι τόσο διάσημος! (vid)

Την στιγμή που ο Μάικλ Τζόρνταν είχε ήδη δύο πρωταθλήματα στην κατοχή του και πήγαινε για το τρίτο, υποδέχθηκε στον κόσμο την κόρη του.

Όταν πια ο MJ είχε έξι πρωταθλήματα, η Τζάσμιν ήταν 6 ετών, ενώ όταν αποσύρθηκε, ήταν 10 χρονών. Μεγαλώνοντας, άκουγε ιστορίες για τον πατέρα της και έβλεπε με τι θαυμασμό τον αντιμετώπιζε ο κόσμος.

Κι όπως αποκάλυψε η ίδια, πάτησε το όνομά του στο Google, για να καταλάβει γιατί γίνεται πια τόσος χαμός μαζί του!

«Δεν καταλάβαινα τι γινόταν, γιατί ήμουν πολύ νέα. Μεγαλώνοντας, σε κάποια φάση έψαξα στο Google για να καταλάβω τι γίνεται. Τού έλεγα "γιατί ιντριγκάρεις τόσο τον κόσμο; Γιατί τόσο θέμα; Δεν είσαι κουλ". Αλλά τελικά, ναι ήταν μεγάλο θέμα!», είπε χαρακτηριστικά.

“I’m harassing him”: Jasmine Jordan says she’s been frequently texting her father, Michael Jordan, while learning more about him in the ESPN docuseries #TheLastDance

Full story by @GaryGHamilton: https://t.co/Dq7QNb1pCO pic.twitter.com/tQsNTN02Zi

— AP Sports (@AP_Sports) May 14, 2020