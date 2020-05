Όταν ο 18χρονος Λεμπρόν έλεγε: «Ήρθα να δω Κόμπι-Σακ, ο Πένι αγαπημένος μου παίκτης» (vid)

Μιλώντας στον αείμνηστο Κρεγκ Σέιγκερ, ως σπουδαίο ταλέντο -τότε- από τα high schools των ΗΠΑ, έλεγε χαρακτηριστικά: «Ήρθα για να δω τον Κόμπι και τον Σακ. Ο Σακ είχε έρθει με τη σειρά του σε ένα δικό μου παιχνίδι πριν από δύο χρόνια και τώρα θέλω να τον δω να κερδίζει».

Συγκεκριμένα ήταν η σειρά των playoffs μεταξύ Λέικερς και Σπερς, με τον 18χρονο -τότε- Λεμπρόν να απαντάει αναφορικά με το αν το στυλ του ταιριάζει με αυτό του Μάικλ Τζόρνταν: «Ξέρεις, δεν κοπιάρω το παιχνίδι κανενός παίκτη. Όμως μπορώ να δω κάποια στοιχεία από τον Μάτζικ (σ.σ. Τζόνσον) και τον Πένι (σ.σ. Χάρνταγουεϊ) ο οποίος είναι και ο αγαπημένος μου παίκτης».

That time 18-year-old LeBron went to watch Kobe and Shaq

(via @Lakers) pic.twitter.com/ylqZSKzcau

— ESPN (@espn) May 14, 2020