Η στιγμή του πανικού στα γραφεία των Πέλικανς όταν κέρδισαν το νούμερο «1» του draft (vids)

Στις 14 Μαΐου 2019 η ομάδα της Νέας Ορλεάνης, αν και είχε μηδαμινές πιθανότητες, έμαθε ότι επιλέγει στο νούμερο «1» του draft και ότι θα έκανε δικό της τον Ζάιον Ουίλιαμσον.

Τα όσα επακολούθησαν στα γραφεία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν με λόγια. Εικόνες ανάλογες με... εύστοχο buzzer beater σε τελικούς ΝΒΑ! Χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση του προπονητή, Άλβιν Τζέντρι!

