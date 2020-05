ΝΒΑ: Συστάσεις στις ομάδες για τα ταξίδια παικτών και staff (pic)

Φαίνεται πως συνεχίζουν να γίνονται μικρά βήματα προς την επιστροφή του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι η λίγκα έκανε συστάσεις στις ομάδες μέσω mail για τον τρόπο που θα πρέπει να ταξιδεύουν οι παίκτες και τα staff.

«Αν δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση από τα προπονητικά, τότε θα πρέπει να οδηγείτε και να μην χρησιμοποιείτε αεροπλάνο για να αποφύγετε τον συνωστισμό», ήταν μία εκ των οδηγιών.

Oι Χιτ προστέθηκαν στις ομάδες που άνοιξαν τις εγκαταστάσεις τους και προπονήθηκαν 12 παίκτες τους.

Small steps for NBA: In advising teams on players/staff returning to market for workouts, league shares travel recommendations in memo: "...If within reasonable driving distance of their team markets," they should drive, not fly, "to avoid more crowded travel settings."

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 14, 2020