Αυτή τη φορά το ΝΒΑ ετοίμασε ένα «χορταστικό», εντυπωσιακό και άκρως απολαυστικό βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Τόνι Κούκοτς στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Εσείς απλά σταματήστε ό,τι κι αν κάνετε για τα επόμενα πέντε λεπτά.

The best of Toni Kukoc with the @chicagobulls!

Watch the final episodes of The Last Dance Sunday, May 17 at 9 PM ET on ESPN. pic.twitter.com/BBkg11x84A

— NBA (@NBA) May 13, 2020