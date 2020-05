ΝΒΑ: Η Ένωση Παικτών αρνείται ότι κάνει ψηφοφορία για την συνέχιση της σεζόν (pics)

Νωρίτερα ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ενημέρωσε πως η Ένωση Παικτών του ΝΒΑ ρωτάει τους παίκτες την γνώμη τους, για το αν θέλουν να αρχίσει ξανά η σεζόν ή όχι.

Η Ένωση Παικτών, όμως, το διέψευσε αυτό, μέσω του Σαμς Σαράνια και του «The Athletic».

«Η Ένωση Παικτών δεν έχει αναμειχθεί και δεν έχει εξουσιοδοτηθεί για επίσημη ψηφοφορία των παικτών της», ανέφερε χαρακτηριστικά το «τιτίβισμα».

Από ‘κει και πέρα, αναφέρεται πως θα συζητηθούν τα σενάρια που υπάρχουν για τη συνέχεια της σεζόν και το «παρών» θα δώσουν ο πρόεδρος, Κρις Πολ, αλλά και οι Ράσελ Γουέστμπρουκ, Τζέισον Τέιτουμ, Κάιλ Λάουρι και Ντουάιτ Πάουελ.

The National Basketball Players Association has released a statement to @TheAthleticNBA @Stadium: “The NBPA is not engaging in and has not authorized any formal poll of its players.”

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2020