Το ΝΒΑ ακύρωσε το G League Elite Camp (pic)

Όπως υποστηρίζει ο Σαμς Σαράνια, η κορυφαία λίγκα δεν θα διοργανώσει το φετινό G League Elite Camp.

Πρόκειται για ένα event, στο οποίο συμμετέχουν παίκτες, που τους βλέπουν σκάουτς του ΝΒΑ και το 2019 πέντε από αυτούς έγιναν draft.

Αυτό, τη στιγμή που είναι άγνωστο αν θα επανεκκινήσει η σεζόν στο ΝΒΑ (λέγεται ότι θα γίνει στο Λας Βέγκας ή την Disney World) και που η Ένωση Παικτών κάνει γκάλοπ για το αν θέλουν οι παίκτες της να γυρίσουν στα παρκέ.

