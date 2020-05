ΝΒΑ: Η Ένωση Παικτών ερευνά αν οι παίκτες θέλουν να επιστρέψουν στα παρκέ (pic)

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι: «Εκπρόσωποι της Ένωσης Παικτών του ΝΒΑ άρχισαν να στέλνουν μηνύματα στους παίκτες με ένα "ναι ή όχι" ερώτημα, που έλεγε ότι θα παραμείνει εμπιστευτικό: "Θέλεις να προσπαθήσεις και να παίξεις αυτή τη σεζόν;" Η Ένωση προσπαθεί να εκτιμήσει την αίσθηση των 400+ παικτών της.

Μερικές ομάδες έλαβαν την ερώτηση ως μέρος ενός γκρουπ, που είχε όλο το ρόστερ. Ένας εκπρόσωπος ρώτησε τους παίκτες μιας ομάδας "Θέλετε να παίξετε αυτή τη σεζόν, ναι ή όχι;". Ένας άλλος εκπρόσωπος είπε σε άλλο γκρουπ "Θέλετε η σεζόν να αρχίσει ξανά;"».

Sources: Some teams received the question as part of a group text that included the entire roster. One rep asked a team's players: "Do you want to try and play this season, yes or no?" Another rep worded to a different group: "Do you want the season to start again?" https://t.co/p9XgbVKXOa

