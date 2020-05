Ντάντλεϊ: «Οι παίκτες δεν καταλαβαίνουν τις συνέπειες αν δεν παίξουμε» (pic)

Πρόσφατα ο Σακίλ Ο' Νιλ υποστήριξε ότι είναι καλύτερα να σταματήσει οριστικά η φετινή σεζόν στο ΝΒΑ, προτρέποντας τους γύρω του να σκεφτούν την επόμενη χρονιά.

Ο Τζάρεντ Ντάντλεϊ δήλωσε αντίθετος με αυτή την άποψη, λέγοντας στο twitter:

«Οι παίκτες δεν καταλαβαίνουν τις συνέπειες αν δεν παίξουμε φέτος. Επηρεάζει και την επόμενη σεζόν επίσης. Καθόλου παιχνίδια, καθόλου χρήματα από τα τηλεοπτικά, απώλεια δισεκατομμυρίων εσόδων. Δεν θα υπάρξει εμβόλιο το ερχόμενο έτος, οπότε ΑΝ μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, κάτι για το οποίο έχω εμπιστοσύνη στο ΝΒΑ ότι μπορούμε, πρέπει να παίξουμε».

Players don’t understand the ramifications if we don’t play this year.. It effects next season as well. No games, no tv money , billions lost in revenue.. There will be no vaccine coming next year also so IF we can be Safe which I have faith in the NBA we can l, we should play. https://t.co/TUec32UfEj

— Jared Dudley (@JaredDudley619) May 10, 2020