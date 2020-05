To Last Dance είναι το θέμα των ημερών στο ΝΒΑ και ο κόσμος ασχολείται με τον Τζόρνταν και τους Μπουλς.

Ο αξεπέραστος ΜJ είχε προειδοποιήσει τον κόσμο για το τι θα ακολουθήσει από την πρώτη του σεζόν στη λίγκα.

Απολαύστε μερικές μαγικές φάσεις του rookie Air.

6 minutes of rookie MJ tearing up the league. #TheLastDance

(via @NBA) pic.twitter.com/npd5W9pvMq

— SportsCenter (@SportsCenter) May 11, 2020