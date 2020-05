«Last Dance»: Με το σουτ του Τζόρνταν και το πρωτάθλημα στη Γιούτα το trailer των τελευταίων επεισοδίων (vid)

bwin - Live Casino γεμάτο εκπλήξεις* όλο τον Μάιο! |21+ * Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

«Η τελευταία νύχτα, η τελευταία λέξη, το τελευταίο σουτ». Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο το NBA και το ESPN προϊδέασαν τον μπασκετόκοσμο για τα δύο τελευταία επεισόδια του ντοκιμαντέρ του «Last Dance».

Δηλαδή με τον «τελευταίο χορό» των Σικάγο Μπουλς στην Γιούτα μετά το «The Shot 2» του Μάικλ Τζόρνταν!

The Last Night.

The Last Word.

The Last Shot.

Final episodes of The Last Dance begin Sunday, May 17 at 9:00 PM ET on ESPN. pic.twitter.com/7ZDcYrS7lI

— NBA (@NBA) May 11, 2020