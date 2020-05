Ράκος ο Τζόρνταν μετά το 4ο πρωτάθλημα: «Αυτό είναι για τον μπαμπά» (pics & vid)

Στις 16 Ιουνίου 1996 ο Μάικλ Τζόρνταν και οι Μπουλς κατέκτησαν ένα ακόμα πρωτάθλημα, νικώντας με 87-75 τους Σιάτλ Σούπερσονικς. Το τέταρτο του τότε 33χρονου παίκτη και το τέταρτο του συλλόγου.

Εκείνη την ημέρα ήταν και η Ημέρα του Πατέρα. Και ήταν ο πρώτος τίτλος που κατακτούσε ο MJ, μετά από μια τρομερή εμφάνιση (22π., 9ρ., 7ασ.), χωρίς τον «βράχο» του στο πλευρό του.

Με την κόρνα της λήξης, ο ίδιος έτρεξε στα αποδυτήρια μαζί με την μπάλα το αγώνα και σωριάστηκε στο πάτωμα. Άρχισε να κλαίει για τον πατέρα του, που δεν ήταν πια εκεί και τον έβλεπε από ψηλά. Τα συναισθήματα τον είχαν καταβάλει.

MJ was full of emotion after winning his 4th title.

Powerful. pic.twitter.com/0iA1RyW6a1

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 11, 2020