Ο Τζόρνταν ξεσπά σε γέλια με τον Πέιτον, αλλά οι αριθμοί των Τελικών του 1996 τον διαψεύδουν (vid)

Ακόμα μια σκηνή από το «The Last Dance» που προκαλεί ιδιαίτερες αντιδράσεις είναι εκείνη που ο Μάικλ Τζόρνταν βλέπει τι είπε για εκείνον ο Γκάρι Πέιτον. Ο MJ σκάει στα γέλια με όσα ακούει και φροντίζει να αμφισβητήσει ότι ο Πέιτον βρήκε το... αδύναμο σημείο του.

Στο επεισόδιο 8 μιλάει ο αντίπαλος του Τζόρνταν στους Τελικούς του 1996 Γκάρι Πέιτον και ο Air ξεσπά σε γέλια

«Δεν είχα πρόβλημα με τον The Glove. Είχα άλλα πράγματα στο μυαλό μου».

Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι Τελικοί ήταν οι πρώτοι που είχε χάσει τον πατέρα του ο Τζόρνταν, αλλά ο Πέιτον όντως έκανε δουλειά πάνω στον MJ. Οι Σιάτλ Σούπερσονικς αντιμετώπισαν τους Μπουλς για πρώτη φορά στην κανονική διάρκεια και ο MJ είχε 22 πόντους με 6/19 σουτ, στην νίκη των Σουπερσόνικς.

Στα τρία παιχνίδια των Τελικών που ο Πέιτον βρέθηκε απέναντι του ο Τζόρνταν είχε 23.7 πόντους με 36.7% ποσοστό στα σουτ εντός πεδιάς. Στα πρώτα 15 παιχνίδια των Playoffs είχε 32.1 πόντους με 47.6%.

Οι αριθμοί σπάνια κάνουν λάθος και φαίνεται ότι ο MJ είχε κάποια θέματα με το μαρκάρισμα του Πέιτον.

