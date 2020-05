Ο Ντουράντ δεν θα παίξει ακόμη κι αν συνεχιστεί η σεζόν το καλοκαίρι (aud)

Στο podecast του Άντριαν Βονιαρόφσκι βγήκε είδηση.

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν σκοπεύει να αγωνιστεί με τους Νετς αν συνεχιστεί η φετινή σεζόν το καλοκαίρι.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος ανέφερε πως η απόφαση είναι κοινή αφού οι Νετς δε θέλουν να ρισκάρουν ενδεχόμενο υποτροπής και ο ίδιος ο παίκτηες δεν αισθάνεται ακόμη πολύ άνετα να αγωνιστεί κανονικά.

Full audio of The Woj Pod with ⁦@Rachel__Nichols⁩ and @BobbyMarks42: https://t.co/HtSoAT57RY pic.twitter.com/ZkWE6WRlhP

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 10, 2020