Όταν ο Κάρι βγήκε ομόφωνα MVP κι έγραψε ιστορία! (pic & vid)

Ο ηγέτης των Ουόριορς ήταν η πρώτη επιλογή των 131 ειδικών που πήραν μέρος στην ψηφοφορία, μετρώντας 30.1 πόντους με 90.8% στις βολές, 50.4% στα σουτ εντός πεδιάς, 45.4% στο τρίποντο και 6.7 ασίστ.

Εκείνη τη σεζόν οδήγησε το Γκόλντεν Στέιτ στο καλύτερο ρεκόρ νικών της ιστορίας με 73-9, σημειώνοντας ρεκόρ εύστοχων τριπόντων (401).

On this day in 2016, Stephen Curry won his second straight NBA MVP Award, becoming the first unanimous winner of the award.

30.1 PPG

6.7 APG

50.4 FG%

45.4 3P%

90.8 FT%

He had 402 3PM, smashing the previous single-season record (which he set in 2014-15) by 116. pic.twitter.com/qcP7iiJ8Ez

— Justin Kubatko (@jkubatko) May 10, 2020