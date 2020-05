Κούκοτς: «Με βοήθησε ο Πίπεν, πήρα ψυχολογία από τα νικητήρια καλάθια» (vids)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Λίγες ώρες πριν βγει στον «αέρα» το προτελευταίο πακέτο επεισοδίων του «Last Dance» ο Τόνι Κούκοτς αποκάλυψε πώς ξεκίνησε να παρακολουθεί ΝΒΑ, την βοήθεια που πήρε από τους συμπαίκτες του στους Μπουλς, αλλά και τον τρόπο που κέρδισε την εμπιστοσύνη τόσο εκείνων όσο και του Φιλ Τζάκσον.

Αναλυτικά:

Για το πώς μπορούσε να δει ΝΒΑ όταν ήταν στην Ευρώπη: «Μεγαλώνοντας δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλά παιχνίδια τη δεκαετία του '80. Αγοράζαμε βιντεοκασέτες με τον Λάρι Μπερντ, τον Μάτζικ Τζόνσον και με κάποιους ακόμα παίκτες. Όπως επίσης και με τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος μόλις που είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο ΝΒΑ. Τους βλέπαμε, τους παρακολουθούσαμε, μελετούσαμε τις κινήσεις τους και το πώς έπαιζαν. Τα πρώτα ματς που είδα live στο ΝΒΑ ήταν οι τελικοί μεταξύ Ντιτρόιτ-Πόρτλαντ όπως και οι τελικοί Ντιτρόιτ-Λέικερς. Φυσικά όταν έγινα draft, άρχισα να παρακολουθώ τους Μπουλς και φυσικά όλους τους τελικούς που έπαιξαν. Ξυπνούσα στις 3 και στις 4 τα ξημερώματα για να δω τα ματς με Λέικερς, Πόρτλαντ και Φοίνιξ. Ειδικά από τη στιγμή που ήξερα ότι θα τους είχα συμπαίκτες εάν αποφάσιζα να παίξω στο ΝΒΑ και ίσως κάποια μέρα να κερδίζαμε το πρωτάθλημα».

Q: Growing up in Europe, what access did you have to watching any nba games? Did you have any favorite player growing up? #NBATogether

- @NBAHistory A: ? Toni Kukoc pic.twitter.com/S4V2tSVORR — NBA (@NBA) May 9, 2020

Για το αν οι Μπουλς της σεζόν 1995-96 ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχων: «Φυσικά και είμαι χαρούμενος επειδή μας βάζουν στην συγκεκριμένη κατηγορία. Σίγουρα υπήρχαν οι Σέλτικς, οι Λέικερς, οι Ουόριορς αλλά από τη δική μου ματιά μου άρεσε πολύ που αποτελούσα μέλος αυτής της ομάδας. Ήταν μια ομάδα από πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες που κατάφεραν να ενωθούν και να έχουν τον ίδιο στόχο. Να πραγματοποιήσουμε μια εξαιρετική χρονιά, μία από τις καλύτερες όλων των εποχών. Φέραμε τον ενθουσιασμό, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στους φιλάθλους σε όλον τον κόσμο. Ακόμα και σήμερα μιλούν όλοι για εκείνη την ομάδα, ως μια από τις καλύτερες όλων των εποχών».

Q: Are the 1995-96 Bulls the greatest NBA team of all-time? #NBATogether

- @KBBean24 A: ? Toni Kukoc pic.twitter.com/4XfqtkWLlc — NBA (@NBA) May 9, 2020

Για το πόσο βοήθησε την αυτοπεποίθησή του το γεγονός ότι σημείωσε αρκετά νικητήρια καλάθια στην rookie σεζόν του: «Ήταν μια λυπηρή χρονιά γιατί ο Μάικλ είχε χάσει τον πατέρα του και είχε αποφασίσει να αποχωρήσει. Από την πρώτη μέρα ένιωσα να έχω έναν ιδιαίτερο δεσμό με όλους τους παίκτες. Μιλούσαμε για το μέλλον χωρίς τον Μάικλ και τη νέα σεζόν που ερχόταν. Ο Σκότι Πίπεν ήταν εκείνος που με βοήθησε περισσότερο, ειδικά την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά μου στους Μπουλς. Ο Πάξον και ο Καρτράιτ επίσης. Ο Μπι Τζέι, ο Χόρας. Ήταν ωραίο να παίζω μαζί τους. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ο κόουτς Φιλ μου έδωσε την ευκαιρία να πάρω κάποια από τα τελευταία σουτ από νωρίς στη σεζόν. Πίστεψε ότι μπορώ να ευστοχήσω και αυτό διότι είχα παίξει σε μεγάλα ματς στην Ευρώπη. Με εμπιστεύτηκε και ευτυχώς για μένα ευστόχησα. Σίγουρα μου έδωσε τεράστια ώθηση όσον αφορά την αυτοπεποίθησή μου. Και ένιωσα ότι και οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονταν και έψαχναν να μου δώσουν τη μπάλα στο τέλος».

Q: In your rookie season with the Chicago Bulls, you hit a lot of game-winners. How much of a confidence booster was that in terms of acceptance? #NBATogether

- @NBADraft A: ? Toni Kukoc pic.twitter.com/XxTfJcbfJT — NBA (@NBA) May 9, 2020

Για τον Φιλ Τζάκσον και την τριγωνική επίθεση: «Αν όχι ο καλύτερος προπονητής, σίγουρα ένας από τους καλύτερους προπονητές που είχα στην καριέρα μου. Αυτό που τον έκανε εξαιρετικό προπονητή ήταν ότι προσέγγιζε κάθε παίκτη, όχι μόνο ως μπασκετμπολίστα, αλλά και ως άτομο. Προσπαθούσε να μπει στο κεφάλι σου και να δει τι συμβαίνει ακριβώς μαζί σου. Την ίδια ώρα έψαχνε κάποια πράγματα ώστε να δει εάν θα αντιδρούσες θετικά. Ήθελε να σε κρατάει συγκεντρωμένο σε κάθε προπόνηση. Στην αρχή είχα κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την Ινδιάνικη κουλτούρα του ερχόμενος από την Ευρώπη, αλλά με τον καιρό προσαρμόστηκα. Μου άρεσε να παίζω την τριγωνική του επίθεση, μου την εξήγησε πολύ καλά. Προφανώς και είχε δουλέψει την τριγωνική με τον Τεξ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν το καλύτερο σύστημα που έχω παίξει ποτέ. Σε γενικές γραμμές ήταν το άτομο που ήθελες να κάνεις παρέα, πολύ έξυπνος, γενναιόδωρος και μου άρεσε πολύ να παίζω για εκείνον».

Q: #NBATogether What made Phil Jackson such a great coach...was it zen? The Triangle or something else?

- @jad3691 A: ? Toni Kukoc pic.twitter.com/SeMYG2nZF4 — NBA (@NBA) May 9, 2020

Την μεγαλύτερη διαφοροποίηση που έπρεπε στο ΝΒΑ να κάνει ερχόμενος από την Ευρώπη: «Ήταν πιο γρήγορο και πιο δυνατό το παιχνίδι στο ΝΒΑ. Με καλύτερους αθλητές, όπως επίσης και τα πολλά παιχνίδια που έπρεπε να παίξω σε μικρό χρονικό διάστημα. Παίζεις 4-5 παιχνίδια την εβδομάδα και για κάποιον που έρχεται για πρώτη φορά από την Ευρώπη στο ΝΒΑ, οι πρώτες δύο χρονιές είναι εξαντλητικές. Από εκεί και πέρα στο ΝΒΑ έπρεπε να μάθω να παίζω σε διαφορετικές θέσεις γιατί στην Ευρώπη ήμουν μόνο σμολ φόργουορντ ή ποιντ φόργουορντ. Όμως όταν ήρθα στους Μπουλς έπρεπε να μάθω να παίζω και «τεσσάρι» με πλάτη στο καλάθι ακόμα και πεντάρι σε κάποιες περιπτώσεις. Έπρεπε να βάλω κιλά οπότε ναι. Δεν ήταν εύκολο. Παρόλα αυτά το διαχειρίστηκα...»