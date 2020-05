«Above the waves»: Το μίνι ντοκιμαντέρ του Τόμπσον για τον τραυματισμό του (vid)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Στον έκτο τελικό μεταξύ Ράπτορς και Ουόριορς το 2019, ο φόργουορντ των «πολεμιστών» υπέστη ρήξη χιαστού κι έκτοτε απουσίαζε από τα παρκέ.

Όλη η σεζόν 2019-20 ήταν χαμένη για τον ίδιο, ο οποίος δουλεύει καθημερινά, για να επανέλθει δριμύτερος στην δράση.

Σε όλο αυτό το διάστημα της αποθεραπείας του, ο Κλέι Τόμπσον είχε μαζί του συνεργείο, τον οποίο τον ακολουθούσε για τις ανάγκες γυρισμάτων του μίνι ντοκιμαντέρ που ετοίμαζε.

Το «Above the waves» κυκλοφόρησε και μέσα σε εξήμισι λεπτά δείχνει όλα όσα έχουν γίνει στην ζωή του, μετά τον τραυματισμό του.

Check out ABOVE THE WAVES presented by @KPThrive, the short documentary about my physical and mental recovery from injury. #TrainTheMind #KPpartner pic.twitter.com/1Nw1ojuTBY

— klay thompson (@KlayThompson) May 6, 2020