Ο Πάτι Μιλς στηρίζει γυναίκες και παιδιά που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας (vid)

Την Κυριακή (10/05) οι μητέρες όλου του κόσμου γιορτάζουν, ωστόσο κάποιες δεν μπορούν να χαρούν, όπως και τα παιδιά τους, αφού κακοποιούνται μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Ο Πάτι Μιλς στέκεται στο πλευρό τους και στηρίζει τις γυναίκες και τα παιδιά που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και καλεί τον κόσμο να τον βοηθήσει.

Μέσω των Σπερς και των social media του, ο 31χρονος γκαρντ μίλησε για την καμπάνια «#GiveMamaCoffee» και ζήτησε από την κοινωνία του Σαν Αντόνιο να τον υποστηρίξει.

Ο Πάτι Μιλς είπε στον κόσμο να προμηθευτεί τον καφέ του, αλλά και ό,τι άλλο θέλει, από οκτώ διαφορετικά τοπικά καταστήματα και ο ίδιος θα διπλασιάσει το συνολικό ποσό των εσόδων, για να τα διαθέσει στο «Family Violence Prevention Services».

«Αυτό το θέμα δεν υπήρχε μόνο προ πανδημίας, αλλά έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο μετά από αυτή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να παίρνουμε προληπτικά μέτρα, αλλά το πιο σημαντικό, να μάθουμε στους νέους το σεβασμό», δήλωσε σχετικά.

SAN ANTONIO!!!

TOMORROW'S MOTHER’S DAY

The #GiveMamaCoffee Drive will be in full force tomorrow, so grab your mum a cuppa and let’s all help support the Battered Women and Children’s Shelter @FamilyViolence7 pic.twitter.com/0NssXM2Lp5

— Patrick Mills (@Patty_Mills) May 9, 2020