ΝΒΑ - Κορονοϊός: Επιτρέπει το τεστ σε ασυμπτωματικούς παίκτες και staff (pic)

Το ΝΒΑ είχε απαγορεύσει τα τεστ σε ασυμπτωματικούς παίκτες, ωστόσο πλέον άλλαξε γνώμη.

Σύμφωνα με το ESPN, η λίγκα θα επιτρέπει στις ομάδες να κάνουν κανονικά τεστ τόσο σε ασυμπτωματικούς παίκτες όσο και στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας.

Οι προπονητικές εγκαταστάσεις των ομάδων αναμένεται να ανοίξουν τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες και οργανισμοί σαν τους Λέικερς, τους Κλίπερς και τους Μάτζικ αναμένεται να κάνουν τεστ για κορονοϊό σε κάθε παίκτη και μέλος του staff όταν μπαίνει στις εγκαταστάσεις για ατομική άσκηση.

Οι ομάδες θα ακολουθήσουν το πρωτόκολλο με σκοπό να επιστρέψουν οι παίκτες στις προπονητικές εγκαταστάσεις και έτσι θα γίνεται θερμομέτρηση για covid-19.

Story filed to ESPN: In municipalities where coronavirus testing has become readily available for at-risk healthcare workers, teams opening facilities for voluntary workouts will be allowed to administer Covid-19 tests to asymptomatic players and staff.

