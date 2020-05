Νάγκετς: Ανοίγουν το προπονητικό κέντρο για ατομική προπόνηση (pic)

Ακόμα μία ομάδα που ανοίγει τις προπονητικές εγκαταστάσεις του, προσπαθώντας να επιστρέψει σιγά σιγά στην κανονικότητα μετά την αναβολή των ματς του ΝΒΑ λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Νάγκετς σχεδιάζουν να ανοίξουν το προπονητικό τους κέντρο για όποιον παίκτη επιθυμεί να κάνει ατομική προπόνηση.

Το άνοιγμα των εγκαταστάσεων θα γίνει την Δευτέρα.

