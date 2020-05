The Last Dance: «Ήμασταν συμπαίκτες του Τζόρνταν και τον φοβόμασταν» (vid)

Το «The Last Dance» συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και τα όσα έρχονται είναι το ίδιο ενδιαφέροντα με τα προηγούμενα. Σε απόσπασμα από τα επόμενα επεισόδια φαίνονται οι πρώην συμπαίκτες του MJ να μιλάνε για τον φόβο που τους προκαλούσε.

«Ήμασταν συμπαίκτες του και τον φοβόμασταν», φαίνεται να λέει ο Μπούσλερ, ενώ ο Περντιού τον λέει μα@@κα σε συμπεριφορά πολλές φορές, με άπαντες πάντως να συμφωνούν ότι μοναδικός στόχος του Τζόρνταν ήταν να τους κάνει όλους καλύτερους, ώστε να φτάσουν στην επιτυχία.

Η ανυπομονησία «χτυπάει» κόκκκινο!

"We were his teammates and we were afraid of him." #TheLastDance pic.twitter.com/cOkVNyKH9D

