«Απαγορευτικό» στα προπονητικά των ομάδων του ΝΒΑ σε όσους έχουν 37,2 θερμοκρασία (pic)

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, το πρωτόκολλο της επιστροφής στα προπονητικά κέντρα για τις ομάδες του ΝΒΑ, αναφέρει ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όλους έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση με 37,2.

Όπως είναι γνωστό, το ΝΒΑ άναψε το «πράσινο φως» στις 30 ομάδες να ανοίξουν και πάλι τα προπονητικά τους κέντρα, αλλά θα πρέπει να τηρούν αυστηρά κάποια συγκεκριμένα μέτρα.

Sources: As part of protocols for reopening facilities, the NBA has informed teams that a person whose temperature is greater than or equal to 99.1F is not permitted that day.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 8, 2020