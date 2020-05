Game of Zones: Η 12άδα που θα κοντραριστεί με την Dream Team! (vid)

Για ακόμη μια φορά το Game of Zones του Bleacher Report κλέβει την παράσταση.

O Nτουέιν Ουέιντ εξετάζεται ως ρεπόρτερ και βλέπει σαν εχθρούς τον Τζόρνταν και την Dream Team.

Ξαφνικά εμφανίζεται ένας...μαρμαρωμένος Λάετνερ (μέλος της Dream Team του 1992), ενώ ο Flash μιλάει για τις πόλεις που νοσταλγούν το μπάσκετ των 90s, του Τζόρνταν.

Ο Σίλβερ ζητά από τους παίκτες να ψηφίσουν για την ομάδα που θα κοντραριστεί με την Dream Team, αλλά τελικά ψηφίζουν τα media.

ΛεΜπρόν, Κάρι, Ντέιβις, Χάρντεν, Λέοναρντ, Τέιτουμ, Γκομπέρ, Ντόντσιτς, Λίλαρντ, Εμπίντ είναι οι βασικές 10 επιλογές, ενώ μαζί με τους Γιόκιτς και Πολ (θα αντικαταστήσουν τον τραυματία Ντουράντ και τον Αντετοκούνμπο που... μαγεύτηκε στο προηγούμενο επεισόδιο), θα συνθέσουν την 12άδα.

Ο Σίλβερ ανακοινώνει το μέρος που θα γίνει η μάχη, με το Σιάτλ να παίρνει το χρίσμα.

MJ is coming. And now the players must pick a squad to save the realm from the Dream Team.

Episode 2 of the epic #GameOfZones four-part series finale (@StateFarm) pic.twitter.com/bBVGG5xYL1

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 7, 2020