Η ημέρα που ο Κόμπι είχε 12 τρίποντα και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες 8! (pics & vid)

Οι Λέικερς θυμήθηκαν στο Twitter τους ακόμα μαι μεγάλη βραδιά του Κόμπι Μπράιαντ, υπερβολικά εντυπωσιακή.

Όταν ο Κόμπι έβαλε 12 τρίποντα και οι 22 υπόλοιποι παίκτες που πάτησαν παρκέ είναι 8 στον αγώνα των Λέικερς με τους Σούπερσονικς σε ένα ματς που τελείωσε με σκορ 119-98.

Ο θρύλος των Λέικερς βρέθηκε σε μια τεράστια ιστορική βραδιά και αφού έχασε τα πρώτα 3 τρίποντα, αμέσως μετά είχε 9 συνεχόμενες εύστοχες προσπάθειες, έχασε ένα και μετά πέτυχε ακόμα 1, γράφοντας ακόμα μια σελίδα χρυσής ιστορίας για την ομάδα του και φυσικά για τον ίδιο του τον εαυτό, σε μια ακόμα μοναδική εμφάνιση...

Kobe Bryant: Twelve 3-pointers

All 22 other players: Eight 3-pointers#LakeShow2003 pic.twitter.com/1whLZ3w4vL

— Los Angeles Lakers (@Lakers) May 7, 2020

.