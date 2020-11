Όταν συγκλόνισε ο Πολ με 61 πόντους, όσο χρονών ήταν ο παππούς του που δολοφονήθηκε! (vid)

Ο νυν -πλέον- παίκτης των Φοίνιξ Σανς αγωνιζόταν στο «West Forsyth» όταν έμαθε τα κακά μαντάτα για τη δολοφονία του παππού του, Ναθάνιαλ Τζόουνς από πέντε νεαρούς.

Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι το οποίο διεξήχθη στις 20 Νοεμβρίου 2002 είχε σημειώσει 61 πόντους, όσο χρονών ήταν και ο παππούς του. Μάλιστα στην τελευταία φάση πέτυχε «γκολ φάουλ» για τους 61 πόντους και αστόχησε επίτηδες στην βολή ξεσπώντας σε κλάματα!

Συγκλονιστικό!

OTD (2002) Chris Paul honored his Grandfather by intentionally missing his last FT so he would have exactly 61 points in a high school game.

His 61-year-old grandfather was murdered days earlier.

pic.twitter.com/9bCcsxyQIQ

— Ballislife.com (@Ballislife) November 20, 2020