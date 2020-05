Μπρουκς - Κορονοϊός: Ξυρίζει το κεφάλι του για να προσφέρει 25.000 δολάρια (vid)

Σημαντική πρωτοβουλία από τον προπονητή των Ουίζαρντς, Σκοτ Μπρουκς.

Ο head coach των πρωτευουσιάνων ανακοίνωσε πως θα βοηθήσει να μαζευτούν 25.000 δολάρια για ίδρυμα που προσφέρει γεύματα στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη τους απέναντι στον κορονοϊό.

Όταν μαζευτούν αυτά τα 25.000 δολάρια θα επιτρέψει στην κόρη του να του ξυρίσει το κεφάλι.

Introducing the #BrooksLooksChallenge pres. by @FreshVineWine!

Like many of you, Coach Brooks needs a haircut desperately. He will allow his daughter, Lexi, to cut his hair if $25,000 in donations are reached for Feeding The Frontlines!

DONATE: https://t.co/pbVMHrczg4 pic.twitter.com/2lkANTCs0g

— Washington Wizards (@WashWizards) May 5, 2020