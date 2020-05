Σας έχει λείψει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο;

Σε ολόκληρο τον μπασκετικό πλανήτη, γι' αυτό και το ΝΒΑ αποφάσισε να μας θυμίσει σε ένα τρομερό βίντεο τα καλύτερα κοψίματα του Έλληνα σταρ, τα τελευταία 5 χρόνια.

Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δράση!

"What a rejection by Giannis!"

Watch @Giannis_An34's best chasedown blocks from the last five seasons! pic.twitter.com/qA7EilKOKT

— NBA (@NBA) May 5, 2020