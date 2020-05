Ο ΝτεΆαρον Φοξ έκανε την αποκάλυψη: Δεν έχει δει «Star Wars»! (vid)

Οι ταινίες των «Star Wars» έχουν αγαπηθεί από όλους παγκοσμίως και η 4η Μαΐου γιορτάζεται ως «May the 4rth be with you», από το γνωστό «May the force be with you».

Στο ΝΒΑ κάθε χρόνο τιμούν αυτή την ημέρα, αλλά φέτος με το lockdown δεν μπορούν.

Οι ομάδες, ωστόσο, κάνουν αναρτήσεις, για να το γιορτάσουν.

Αυτή των Κινγκς, όμως, διέφερε, καθώς ο ΝτεΆρον Φοξ δεν έχει δει καμία από τις ταινίες!

Τον ρώτησαν «Ονόμασε όσους περισσότερους χαρακτήρες μπορείς από το "Star Wars"» κι εκείνος έκανε την... αποκάλυψη:

«Έχασα ήδη. Δεν βλέπω "Star Wars"», αν και συνέχισε, αναφέροντας τους Yoda, Luke Skywalker και Darth Vader.