Οι ομάδες του ΝΒΑ ενημερώνουν τους φιλάθλους για την επιστροφή χρημάτων (pic)

Ο Γάλλος σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Ρούντι Γκομπέρ βρέθηκε θετικός στον Covid-19 πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Οκλαχόμα στις 11 Μαρτίου και ακολούθως το ΝΒΑ προχώρησε στην αναστολή των δραστηριοτήτων του μέχρι νεοτέρας.

Πλέον οι ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη αρχίζουν την ενημέρωση των φιλάθλων τους σχετικά με τους τρόπους που θα μπορούν να πάρουν πίσω μέρος των χρημάτων τους ή λαμβάνοντας πίστωση για μελλοντική αγορά εισιτηρίου.

Beginning Monday, NBA teams are advising fans of their ticket refund and credit policies due to the suspended regular season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

