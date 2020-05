Όταν ένας φύλακας κέρδισε τον Τζόρνταν και πανηγύρισε με... «The Srug» (vid)

Το «The Last Dance» φέρνει στην δημοσιότητα μοναδικές στιγμές, όπως αυτή ενός φύλακα που έπαιξε με τον Τζόρνταν και αφού του πήρε 20 δολάρια για στοίχημα, πανηγύρισε με την χαρακτηριστική κίνηση του μεγάλου MJ.

Ο φύλακας ήταν σε μια ομάδα προσωπικού, που έκαναν παρέα με τους παίκτες και έπαιξε με τον Τζόρνταν για το πως θα πάει πιο κοντά στον τοίχο, ένα κέρμα που πέταξαν. Ο φύλακας πήρε την νίκη και ο πανηγυρισμός του είναι όλα τα λεφτά.

This security dude hit Michael Jordan with the Jordan shrug after winning at quarters! #TheLastDance pic.twitter.com/yxFs2kcVnm

— Awful Announcing (@awfulannouncing) May 4, 2020