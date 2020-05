Τζόρνταν: Αυτή είναι η φωτογραφία του αυθεντικού logo για τα Air Jordan! (pic)

Πολύ πριν γίνει μέλος της Nike και ο 21χρονος Μάικλ Τζόρνταν υπογράψει την πλουσιοπάροχη (για την εποχή) συμφωνία, είχε φροντίσει να... περπατάει στον αέρα και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το logo του.

Συγκεκριμένα στην πρώτη φωτογραφία που τραβήχτηκε και ήταν ίδια με το μετέπειτα logo του στη Nike, φορούσε τα ρούχα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ και φορούσε παπούτσια... Converse!

Michael Jordan wearing New Balance in the original photo that inspired the Jordan logo #TheLastDance pic.twitter.com/Tr7Rle6F9L

