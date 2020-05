Στέισι Κινγκ: Έχασε τον αδερφό του από τον κορονοϊό ο πρώην συμπαίκτης του Τζόρνταν (pic)

Ο Κινγκ αγωνίστηκε στους Μπουλς από το 1989 έως και το 1994 κατακτώντας τα τρία πρώτα πρωταθλήματα ως συμπαίκτης των Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν. Μάλιστα έχει περάσει στην ιστορία και η ατάκα του μετά το ρεκόρ καριέρας του Τζόρνταν με τους 69 πόντους του κόντρα στους Καβαλίερς: «Θα θυμάμαι πάντα αυτή τη μεγάλη ημέρα όταν εγώ και ο Μάικλ βάλαμε μαζί 70 πόντους» με τον ίδιο να είχε ευστοχήσει μόνο σε μία βολή.

Ο 53χρονος σήμερα Κινγκ, ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ότι έφυγε από την ζωή ο μεγαλύτερος αδερφός του εξαιτίας του κορονοϊού: «Έχασα χθες το πρωί τον μεγαλύτερο αδερφό μου Λαμόιν Κινγκ εξαιτίας του θανατηφόρου κορονοϊού. Σας παρακαλώ να πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μείνετε μέσα, μιλήστε από απόσταση και να φοράτε μάσκα. Αυτή η ασθένεια είναι αληθινή!»

I lost my older brother Lamoyne King yesterday morning to this deadly coronavirus so please take the necessary precautions to protect you & your loved ones. Stay inside, continue to practice social distancing & wear a mask. This disease is REAL people. #staysafe

— Stacey King (@Stacey21King) May 3, 2020