Last Dance: «Ο Τζόρνταν ήταν σαν το μεγάλο αδερφό μου», λέει ο Κόμπι Μπράιαντ (vid)

Ο θρύλος των Λέικερς και του ΝΒΑ λέει χαρακτηριστικά:

«Ο Μάικλ Τζόρνταν μου παρείχε πολλές οδηγίες. Είχα μια απορία για το πως να πετύχω το turn around σουτ του και τον ρώτησα. Μου έδωσε μια πολύ λεπτομερή απάντηση αλλά μου είπε επίσης, ότι αν θέλω οτιδήποτε να του τηλεφωνήσω. Ηταν σαν το μεγάλο αδελφό μου. Πραγματικά, μισώ την κουβέντα για το ποιος θα κέρδιζε σε ένα μονό. Όταν μου λένε οι φίλαθλοι ότι θα τον κέρδιζα, αυτό που λέω είναι ότι αυτό βλέπετε από εμένα, προέρχεται από αυτόν. Δε θα έπαιρνα πέντε πρωταθλήματα χωρίς αυτόν. Μου έδωσε εκπληκτικές συμβουλές!»

"He was like my big brother."

Kobe reflecting on MJ's impact on his life and career

(via @espn)pic.twitter.com/bvmkP4tgSC

