«Last Dance»: Με μπόλικη δόση από «Dream Team» τα επόμενα επεισόδια! (vid)

Στο teaser που ακολουθεί μπορείτε να πάρετε μια πρώτη «γεύση» από τα όσα θα δουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν την καλύτερη ομάδα που εμφανίστηκε ποτέ στα παρκέ.

Φυσικά στο 5ο επεισόδιο αναμένεται να «σπάσουν καρδιές» αφού όπως έχει γίνει γνωστό θα κάνει την εμφάνισή του και ο αείμνηστος, Κόμπι Μπράιαντ.

The Dream Team was the best team ever assembled in any sport. You'll see how it came together tonight #TheLastDance pic.twitter.com/vgHWn8vX5t

