Ο MJ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο και η φρενίτιδα καλά κρατεί.

Όχι μόνο για το ντοκιμαντέρ «The Last Dance», αλλά και για τα νέα του παπούτσια.

Χαρακτηριστικό, το γεγονός ότι την στιγμή που «Ο Τελευταίος Χορός» προβαλλόταν, τα «Air Jordan 5 'Fire Red'» έγιναν sold out μέσα σε μόλις λίγα λεπτά!

Την στιγμή, λοιπόν, που ο κόσμος απολάμβανε το πρώτο επεισόδιο, τα παπούτσια έγιναν διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής «Nike SNKRS».

Πάντως, το «όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν» δεν ισχύει, καθώς στις 2 Μαΐου θα είναι ξανά διαθέσιμα. Η τιμή τους; $200, δηλαδή 180 ευρώ.

