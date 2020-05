Σίγουρα ο Στεφ Κάρι ξεχωρίζει για την ικανότητά να σουτάρει, αλλά δεν κάνει μόνο αυτό.

Το ΝΒΑ θύμισε πως μπορεί και να καρφώσει και μάλιστα εντυπωσιακά αν του δοθεί η ευκαιρία μέσα στον αγώνα.

Δείτε τα καρφώματα του γκαρντ των Ουόριορς.

Steph Curry slam alert

Watch @StephenCurry30's best dunks from the last five seasons! pic.twitter.com/1l8ivNGlE4

— NBA (@NBA) May 2, 2020